Il primo episodio di Somali and the Forest Spirit è ora disponibile su Crunchyroll

Crunchyroll ha recentemente messo a disposizione per tutti i suoi abbonati il primo episodio dell'attesissimo anime di Studio Satelight "Somali and the Forest Spirit". La premiere, attesa in Giappone per il prossimo 9 gennaio, è dunque visibile a partire da oggi in anteprima mondiale e con i sottotitoli in italiano.

Vi ricordiamo che la serie racconta la storia di Somali, una giovane ragazzina in viaggio con un Golem protettore di una foresta. All'inizio distaccati, i due inizieranno presto a conoscersi, sviluppando una sorta di relazione padre/figlia. Il manga ha riscosso un buon successo in Giappone ed è recentemente approdato in Italia grazie agli sforzi di Planet Manga.

La prima stagione dell'anime sarà composta da 12 episodi e si concluderà il 19 marzo 2020. La serie dovrebbe quindi adattare 3 dei 6 Volumi disponibili e numeri permettendo, potrebbe essere rinnovata per una seconda stagione entro la fine del 2020.

Il pilot ha ricevuto principalmente recensioni positive nelle prime 24 ore, con diversi elogi per quanto concerne la qualità delle animazioni e il doppiaggio originale.

E voi cosa ne pensate? Questo anime vi interessa? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste saperne di più invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al primo trailer ufficiale di Somali and the Forest Spirit.