L'epopea di Bleach torna sotto i riflettori grazie a un'incredibile statua di Kuchiki

Fin dalla sua prima apparizione, l'epopea cartacea di Bleach concretizzatasi grazie al duro lavoro di Tite Kubo ha saputo stregare milioni e milioni di lettori in ogni angolo del mondo, un incredibile successo che ha successivamente portato alla realizzazione di un adattamento animato che ha saputo attirare ancor più fan.

Visti gli incredibili risultati ottenuti, non è difficile capire come mai sempre più società stiano tentando di capitalizzare al meglio sul franchise di Bleach, con nuovi prodotti sempre capaci di suscitare l'interesse del pubblico. Questa volta, però, ad essersi guadagnato la luce dei riflettori troviamo i ragazzi di TPA Studio, i quali hanno ufficialmente presentato ai fan una nuova e incredibile statua dedicata proprio a Bleach.

L'opera, dedicata specificatamente a Byakuya Kuchiki, uno dei personaggi dell'opera, si caratterizza per delle dimensioni a dir poco notevoli - ovvero 38x29x24cm - e vede il nostro Kuchiki pronto per il combattimento, come visualizzabile nelle immagini presenti a fondo news. Come facilmente immaginabile, si parla di una statua dal prezzo tutt'altro che esiguo, ovvero 267€ esclusi i costi di spedizione, ma gli innumerevoli dettagli che la caratterizzano e la presenza di LED con i quali illuminare il tutto giustificheranno il prezzo agli occhi di molti. Tra l'altro, siamo innanzi a una creazione disponibile in quantità molto limitate - si parla di appena 228 pezzi -, un prodotto che tutti gli interessati possono già preordinare e che verrà rilasciato nel secondo quarto del 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che in questi ultimi giorni sono giunte alcune voci su quello che potrebbe essere un vero e proprio seguito di Bleach.