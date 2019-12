L'epopea di Fate/Grand Order vede l'arrivo di una splendida figure dedicata a Meltlilith

Quella di Fate/Grand Order è un'epopea che nel corso di questi anni ha fatto parlare largamente di sé grazie a vari progetti collegati al videogioco free-to-play uscito per dispositivi mobile che ai tempi seppe totalizzare risultati da capogiro in Giappone, con una fanbase da milioni e milioni di fan.

Con l'uscita della pellicola Fate/Grand Order First Order nell'estate scorsa a cui ha poi fatto seguito la nuova serie animata Fate Grand Order Babylonia, molte compagnie hanno voluto puntare sul franchise con vari prodotti a tema che potessero in qualche modo capitalizzare sul brand in questione, il quale continua a totalizzare risultati commerciali da record in tutto il mondo.

Ebbene, la compagnia Alter ha deciso di lanciarsi in questa agguerrita battaglia fatta d'innumerevoli gadget annunciando una nuova e splendida figure - le cui immagini sono visionabili a fondo news - a tema Fate/Grand Order e specificatamente dedicata a Meltlilith, la quale appare pronta allo scontro con i suoi vestiti ricchi di dettagli e le sue armi visivamente splendide. La statuetta è alta 37cm e sarà resa disponibile per i preorder a partire da domani, 25 dicembre. Al momento mancano informazioni su prezzo e data d'uscita, ma la compagnia ha fatto sapere che nuove informazioni sul prodotto verranno rese disponibile nella giornata di domani.