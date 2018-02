Eren e Levi sono protagonisti del nuovo artwork ufficiale de L'attacco dei Giganti

Il numero di marzo 2018 della rivista nipponicapresenta un artwork ufficiale dedicata a due protagonisti della terza stagione de, la quale esordirà sul circuito televisivo nipponico nel corso del prossimo luglio.

Visionabile in calce all’articolo, l’artwork ci mostra un feroce Eren Yeager, apparentemente intenzionato a mordersi la mano sinistra per innescare la trasformazione in Titano, ed il capitano Levi Ackerman armato di fucile. Ma da chi staranno cercando di difendersi?



Come accennato nei nostri recenti articoli, la terza stagione di Attack on Titan metterà brevemente da parte la lotta ai Giganti e si focalizzerà sugli spargimenti di sangue provocati dagli stessi umani. La serie introdurrà infatti un personaggio senza scrupoli e colpevole di numerose stragi, al quale sarà assegnato il ruolo di antagonista: Kenny Ackerman.

Scritto e disegnato dal sensei Hajime Isayama, Attack on Titan (anche noto nel Paese nel Sol Levante come Shingeki no Kyojin) è serializzato sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kodansha dal lontano settembre del 2009. Composta attualmente da 24 volumetti, la serie è edita anche in Italia grazie a Panini Comics (Planet Manga), che finora ha pubblicato i primi 23 volumi della serie principale e svariati spin-off cartacei. Le prime due stagioni televisive tratte dal fumetto, così come i primi due film riassuntivi, sono già disponibili in lingua italiana grazie all’editore Dynit, mentre al momento non vi sono ancora conferme ufficiali riguardanti l'arrivo della terza stagione e del più recente lungometraggio riassuntivo.