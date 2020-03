Eren, Mikasa ed Armin combattono il Coronavirus nel nuovo poster de L'Attacco dei Giganti

Il Coronavirus è un problema globale e in Italia come in Giappone, non c'è molto che i comuni cittadini possano fare per risolverlo. La casa editrice Kodansha e l'autore de L'Attacco dei Giganti Hajime Isayama però hanno deciso di non restare con le mani in mano, come dimostra la splendida iniziativa presentata poche ore fa.

Il poster visibile in calce è stato pubblicato sulle pagine di Bessatsu Shonen Magazine e sarà condiviso nei prossimi giorni da alcuni siti web legati alla prevenzione del Covid-19. L'immagine mostra il Gigante Colossale intenzionato a diffondere il virus, mentre il Capitano Levi illustra ai tre componenti del Corpo di Ricerca le norme base da seguire per non diffondere l'epidemia. In basso sono visibili Eren, Mikasa ed Armin, mentre si coprono il volto per rispettare le norme igieniche.

La diffusione del Coronavirus sta creando problemi in tutto il mondo, e la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità sta per dare l'allarme pandemia. Utilizzare un prodotto di intrattenimento come AOT per arrivare alla massa non può che essere positivo sul fronte della prevenzione.

E voi cosa ne pensate? State leggendo il manga di Isayama? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che il capitolo 127 de L'Attacco dei Giganti è stato pubblicato pochi giorni fa, insieme alla straordinaria Cover del Volume 31.