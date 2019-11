Eren mostra il suo nuovo potere nel capitolo 123 de L'Attacco dei Giganti

Il manga de L'Attacco dei Giganti si sta ormai avvicinando al suo naturale epilogo. La situazione negli ultimi capitoli è degenerata al tal punto da lasciare stupiti e a bocca aperta la maggior parte dei fan della serie che tutto si aspettavano tranne una fine del genere. Eren è il protagonista o l'antagonista della serie?

Guardando gli ultimi capitoli abbiamo potuto notare come il ragazzo, durante i suoi recenti viaggi, abbia iniziato a cambiare. Cominciando a maturare l'idea di un piano da compiere in solitariaper il bene del suo popolo, del luogo in cui è nato e del mondo intero. Eren ha maturato la visione che negli ultimi capitoli abbiamo visto si accinge a compiere, durante il viaggio che intraprende nel continente per raggiungere gli Azumabito. Qui ha compreso quanto il mondo provi un odio viscerale nato dalla paura verso il suo popolo, per qualcosa che riguarda un passato lontano a cui loro non fanno parte. È proprio tale astio a spingere il giovane sulla strada tortuosa e buia, forse sbagliata, che sta percorrendo.

Compreso il quadro delle cose e la vera faccia del mondo, Eren decide di servirsi del fratellastro Zeke e del suo sangue reale, per impadronirsi del potere di Ymir. Così compiendo un viaggio nel passato riesce a convincere il Gigante Progenitore a conferirgli i poteri e nel capitolo 123, "I demoni dell'isola", finalmente è pronto per compiere la sua grande impresa: sterminare gli abitanti che non sono dell'isola di Paradiso, così da purificare il mondo ed eliminare l'odio insensato che tutti provano verso il suo popolo. Eren crede che questo sia l'unico modo per porre fine alle guerre intestine che si combattono da innumerevoli anni; l'unica strada verso la pace nel mondo.

È nell'ultimo capitolo, nelle pagine conclusive, che finalmente il ragazzo compie il primo passo verso la realizzazione del suo piano. Un enorme e mostruoso scheletro compare nel punto in cui era Eren, oscurando con la sua ombra la città sottostante. Tutti i Giganti Colossali delle mura si risvegliano e mentre il nuovo Gigante Progenitore prende forma nel cielo, Eren parla al suo popolo rivelando il suo potere e i suoi intenti, per alcuni discutibili, sotto le facce incredule dei suoi amici.

Il ragazzo ha fatto la sua mossa e ha attivato il potere del Gigante Progenitore. Un enorme lampo squarcia il cielo in una delle pagine conclusive. Cosa succederà nei prossimi capitoli de L'Attacco dei Giganti?