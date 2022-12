Eren the Southpaw: in produzione la serie anime dello shonen slice of life

In Eren the Southpaw Asakura Kouichi è un designer frustrato in quanto non si sente ripagato del proprio impegno lavorativo. La sua amicizia con Eren, una geniale pittrice sofferente, porterà i due a superarsi.

Eren the Southpaw nasce come web manga scritta e illustrata da Kappi e debuttò nel 2016 grazie a cakes web. Il manga venne più avanti riproposto con un remake su Shonen Jump+, dal 2017, con i disegni di nifuni. L'opera cartacea termina dunque ad ottobre 2022 e non è tardata ad arrivare la notizia di un adattamento anime. Lo rende noto AniNewsAndFacts, utente Twitter specializzato in aggiornamenti sul mondo anime e manga.

Dunque il tweet, presente in calce alla notizia, mostra Eren e Asakuri osservare gli spettatori. L'artwork si mostra caratterizzato da linee dolci e colori leggeri. Sullo sfondo vi è un gran numero di personaggi raggruppati e sorridenti.

Una versione animata potrebbe dunque portare più pubblico ad un franchise che nel Paese del Sol Levante è già particolarmente apprezzato. Infatti nel 2019 uscì un drama televisivo di Eren the Southpaw con Elaiza Ikeda e Fuju Kamio nei ruoli principali. Oltretutto il manga è consigliato da Yuki Suetsugo, conosciuta per un manga josei, ovvero pensato per donne adulte, che si è concluso da poco: Chihayafuru si conclude ad agosto 2022. Sempre tematiche adulte vi sono poi nell'opera del compianto Miura e perdipiù Berserk sta per tornare.