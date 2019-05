Gli eroi di Avengers: Endgame reimmaginati da un fan in versione manga

Avengers Endgame è stato un successo planetario, divenendo il film occidentale più visto in Cina scalzando la precedente pellicola The Fate of the Furious.

L'ultima fatica dei fratelli Russo, oltre ad aver fatto registrare dei numeri incredibili al botteghino, ha scatenato un tam-tam mediatico incredibile, destinato ad andare avanti ben oltre la proiezione del film, lasciando spazio a discussioni ed ossequi di uno dei più grandi fenomeni mondiali dell'ultimo decennio.

In questo caso il confronto lascia spazio ad un omaggio artistico, da parte di un fan di nome toy084 su Twitter, il quale ha omaggiato Iron Man, Capitan America e Thor, attraverso un illustrazione che li reimmagina in un'inedita versione manga, raffigurati sia nella loro veste "umana" che nel loro costume iconico. l'immagine si sofferma, inoltre, nel mostrare un evoluzione fisica dei personaggi, mostrando le loro controparti più mature sul lato sinistro, tranne che per Tony Stark, rappresentato nella sua classica tuta da eroe e nel suo classico abbigliamento da uomo d'affari.

Se questa immagine vi ha fatto venire voglia di qualche altra fan art, in giro per la rete c'è chi si è cimentato in un interessante cross-over tra un personaggio del franchise di Akira Toriyama e l'antagonista di Avengers: Endgame, due prodotti estremamente diversi che ritrovano un anello di congiunzione nel confronto tra due pezzi da novanta della cultura pop occidentale e orientale.

Che ne pensate di questa fan art? fatecelo sapere con un commento!