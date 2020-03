Gli eroi DC Comics al fianco dei dottori in questo disegno di Carmine Di Giandomenico

L'Italia in questo momento sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua storia recente a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. L'artista italiano Carmine Di Giandomenico, sul suo profilo facebook, posta un disegno che vede gli eroi DC Comics affiancare quelli che sono i veri eroi adesso: i medici.

Nel disegno, che potete trovare in calce a questa notizia, il disegnatore italiano (famoso per i suoi lavori alla Bonelli, Marvel Comics e DC Comics) raffigura Superman nell'atto di aggiustarsi il mantello, Batman sistemarsi la maschera e Flash mettersi in posa per sfrecciare dove c'è bisogno di lui. Al fianco di questo eroi immaginari, un eroe vero di questi tempi, ossia un dottore che si indossa la mascherina, pronto a fare il suo dovere. Sono proprio i medici a fare un lavoro davvero straordinario per noi in questo periodo complicatissimo. Con le strutture sanitarie vicine al collasso, i nostri dottori stanno facendo la differenza con turni di lavoro massacranti e sacrifici anche personali. Ecco perchè l'autore ha voluto omaggiarli con questo splendido disegno. Cosa ne pensate voi lettori di Everyeye.it? Fatecelo sapere nei commenti.

Anche altri autori di fumetti hanno affrontato l'emergenza Coronavirus. Con il corto animato Rebibbia Quarantine, Zerocalcare affronta a suo modo l'emergenza, con l'ironia che lo contraddistingue. Anche l'anime di One Piece ha lanciato un messaggio contro il virus con i membri dei Mugiwara che dispensano consigli.