Ecco gli eroi più forti: scopriamo la top 10 di My Hero Academia 4x24

Fin dai primi secondi di My Hero Academia stagione 1 abbiamo potuto ammirare l'eccezionale lavoro che gli eroi professionisti compiono nella società giapponese dell'opera. Chi riesce a diventare gigante, chi ha la super forza, sono tanti gli elementi presentati nel corso degli ottanta e oltre episodi trasmessi fino ad adesso dell'anime.

L'episodio 4x24 di My Hero Academia ci ha consentito però di dare uno sguardo ancora più approfondito su questo mondo professionistico, facendoci scoprire l'esistenza di una classifica stilata su base semestrale. E, considerato che comprende anche gli avvenimenti di Kamino dopo i quali fu costretto a ritirarsi All Might, la classifica ha subito diverse variazioni. Vediamo insieme la top 10 presentata nell'episodio di My Hero Academia.

Al decimo posto c'è l'eroina drago Ryukyu, che abbiamo potuto vedere all'opera durante questa stagione dove ha fatto da mentore a Uraraka e Asui. Segue poi Yoroi Mushi l'Equipped Hero, di cui si sa ancora poco. C'è poi il bizzarro Wash che occupa l'ottava posizione; dall'aspetto di una lavatrice, è sicuramente ottimo per promozioni sull'igiene. Arriva un altro volto conosciuto al settimo posto: Kamui che è ricorrente da diverse stagioni. Al sesto posto c'è invece Crust, altro volto nuovo.

Si passa poi alla top 5 che si apre con l'eroina Mirko, apprezzatissima dai fan. Al quarto posto c'è Edgeshot, anche lui in azione anche nell'arco di Kamino. Al terzo c'è il famoso Best Jeanist, all'apice da tempo ma che ha riportato ferite troppo gravi per poter essere presente all'evento. Al secondo posto c'è il maestro di Tokoyami, Hawks; il giovane eroe alato conquista indubbiamente il pubblico con il suo discorso.

A conquistare il primo posto, dopo anni di secondi posti dietro All Might, c'è l'eroe fiammeggiante Endeavor. Il numero uno ha finalmente raggiunto il suo obiettivo e dovrà scontrarsi già con un mostro nel finale di My Hero Academia 4.