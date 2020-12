Gli eroi Marvel si trasformano in zombie in questi nuovi Funko Pop!

La celebre azienda di giocattoli Funko sta per lanciare una nuova ondata di Pop! a tema Marvel Comics. In questa geniale linea di statuette, i supereroi della casa editrice statunitense si sono trasformati in degli zombie affamati di carne umana.

La raccolta Funko Pop! Marvel Zombies comprende alcuni dei personaggi più amati dagli appassionati. Thor, Gambit, Dr. Doom, Hulk Rosso e M.O.D.O.K. si uniscono ai ranghi dei non morti per cercare di sbranare qualche povero cittadino inconsapevole. I supereroi di queste statuette sono particolarmente spaventosi a causa degli occhi vitrei, alle fauci in bella vista e alla carne rugosa e disfatta.

Oltre ai personaggi già citati, disponibili su Amazon, ci sono diverse figure esclusive acquistabili unicamente attraverso gli store di catene selezionate. Gambit Glow in the Dark Zombie è un'esclusiva di BoxLunch, She-Hulk Zombie un'eslcusiva di Hot Topic, Rogue Zombie, di GameStop, Mystica, di FYE e Moon Night un'esclusiva di Funko Shop.



I protagonisti di questa nuova linea di Pop! si ispirano a Marvel Zombies, miniserie di cinque numeri scritta da Robert Kirkman, autore di The Walking Dead, che la Marvel ha pubblicato tra il 2005 e il 2006.