Eroi Modesti: tre cortometraggi dello studio Ponoc da oggi disponibili su Netflix!

Tra le compagnia più promettenti di questo decennio, lo Studio Ponoc ne comanda la prima fila, figlia di un'azienda leggermente famosa come lo Studio Ghibli. Quale occasione migliore per conoscere le ambizioni della costola Ghibli se non ammirando i primi tre cortometraggi arrivati su Netflix?

Nonostante il titolo poco altisonante, Eroi Modesti è senza alcun dubbio la prima parte di un'antologia assolutamente ambiziosa. Nato in collaborazione tra Yonebayashi (regista di Arrietty), Momose e Akihito Yamashita (animatore del Castello Errante di Howl), il progetto nasce per una serie di capitoli cinematografici contenenti diversi cortometraggi, consentendo di imprimere un forte tratto stilistico allo studio Ponoc che possa far conoscere il nome dell'azienda a un pubblico molto attento a riguardo.

Dopotutto, quando nasci dall'incubatrice di due leggende, tali sono Miyazaki e Takahata, diventa quasi necessario imprimere il proprio marchio nella storia, anche in virtù di un tratto artistico molto simile a ciò che lo studio Ghibli ci ha abituati nella sua lunga carriera di animazione. Il surreale e il bizzarro troveranno nel mitico immaginario dei tre cortometraggi, Kanini e Kanino, La vita è imbattile e Invisibile, un riscontro di arte, che non potete assolutamente lasciarvi scappare. Allo stesso modo, debutterà su Netflix, nella stessa data, l'omonimo documentario con la nascita dell'azienda e gli obiettivi che intende percorrere.

Vi rimandiamo, infine, al primo vero grande debutto dello studio Ponoc, Mary e il Fiore della Strega, che potete scoprire meglio nella nostra Recensione completa del film. E voi, invece, cosa ne pensate di questo debutto sul colosso statunitense? Recupererete questa prima parte dell'antologia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!