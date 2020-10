Gli eroi di My Hero Academia 5 stanno tornando nel nuovo poster

Dopo tanti mesi di attesa, si è scoperto quando uscirà la quinta stagione di My Hero Academia. I giovani eroi che finalmente hanno superato il festival culturale e la crisi del nomu con la battaglia di Endeavor, si preparano alle sfide da affrontare nel corso del 2021.

I primi leak di Weekly Shonen Jump hanno anticipato i contenuti dell'evento programmato per sabato, dove ci si attendeva già da tanto tempo qualche annuncio relativo a My Hero Academia. Con le prime informazioni di ieri abbiamo saputo che My Hero Academia 5 debutterà in primavera 2021 mentre le prime immagini confermano anche la presenza di una key visual, la prima per la stagione.

Nell'immagine in basso condivisa da Weekly Shonen Jump, account non ufficiale, vediamo in alto l'annuncio sull'arrivo nel 2021, mentre in basso sfilano i vari personaggi. In questo poster di My Hero Academia 5 vediamo naturalmente Deku, Ochako Uraraka, Katsuki Bakugo con i loro vestiti da eroi, ma tra i vari personaggi inseriti spiccano anche Hitoshi Shinso sulla destra e l'odioso Monoma sulla sinistra. Ciò vuol dire che ci sarà una maggiore presenza di altri studenti della Yuei, come la classe 1-B da sempre rivale della 1-A del protagonista.

Nelle prossime anteprime potremmo vedere anche gli altri personaggi che parteciperanno alla stagione. Preparatevi al ritorno degli eroi tra qualche mese.