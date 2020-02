Tra gli eroi di My Hero Academia spunta uno strano individuo: ecco il cameo nascosto

Quando i mangaka lavorano per lungo tempo per una casa editrice o una rivista, inevitabilmente ai vari eventi di raduno inizieranno a stringere amicizia l'uno con l'altro. In passato sono state molte le volte in cui amici come Oda e Kishimoto si salutavano citandosi a vicenda nei rispettivi manga, ed è la stessa cosa accaduta in My Hero Academia.

Il capitolo 258 di My Hero Academia ha messo in scena una mobilitazione di massa degli eroi, incaricati di affrontare Tomura Shigaraki che ormai ha preso troppo potere per essere lasciato ancora libero. Il suo esercito dovrà affrontare una nutrita schiera di professionisti, e tra questi spicca un personaggio che proviene dal manga di Chainsaw Man.

L'individuo in questione è il protagonista dell'opera, Denji, che come potete vedere nel riquadro in calce viene calato in una nuova ambientazione. Spicca infatti la motosega al posto della testa, così come le due lame che spuntano dalle mani. Un cameo nascosto e particolare in My Hero Academia, che dimostra il rispetto e l'affetto che Kohei Horikoshi ha per Chainsaw Man e il suo autore, Tatsuki Fujimoto.

Avevate notato questo losco figuro tra gli eroi della giustizia di My Hero Academia? E avete notato altre apparizioni strane tra la folla?