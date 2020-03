Gli eroi si riuniscono in My Hero Academia 4x24: la preview svela i più forti del Giappone

Dopo la crisi di Overhaul e dello Shie Hassaikai, dopo il duro allenamento per il Festival Culturale e il rischio di annullamento per colpa dell'intrusione di Gentle Criminal, adesso gli aspiranti eroi del liceo Yuei possono tirare un sospiro di sollievo. L'anteprima di My Hero Academia 4x24 infatti mette i giovani protagonisti da parte.

Su VVVVID è comparso stasera, dalle ore 20:00, il classico episodio del sabato di My Hero Academia. Al termine della puntata è stato inserito come al solito l'anticipazione dell'episodio successivo, ovvero il ventiquattresimo della stagione. Siamo oramai sul finale e il palcoscenico decide di spostarsi da quello amatoriale della Yuei dove hanno cantato e ballato Deku e compagni a quello degli eroi professionisti.

Un mondo completamente diverso dato che l'anteprima è quasi tutta dedicata a loro che sono al centro della classifica sugli eroi più forti del Giappone. Sfilano così, nei pochi secondi, tanti volti conosciuti come Kamui ed Edgeshot, ma anche tanti visi nuovi tra cui spicca indubbiamente Hawks, un eroe tanto atteso dai fan che già lo conoscono per il manga. Gli occhi però verteranno sulle fiamme dell'eroe che occupa il primo posto, raggiunto dopo il ritiro di All Might. Non perdetevi My Hero Academia 4x24 su VVVVID, in uscita sabato 28 marzo 2020 e che sarà il penultimo di questa quarta stagione.