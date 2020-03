Eroi e villain ancora contro: l'emozionante My Hero Academia 265 è su Mangaplus

Kohei Horikoshi sta dando fondo a tutto il roster di personaggi presentato finora in My Hero Academia. È infatti da diversi capitoli in esecuzione una battaglia con un grandissimo numero di personaggi e che potrebbe essere quella finale tra eroi e villain. Vediamo quali sono stati gli avvenimenti presentati nel capitolo 265 di My Hero Academia.

Dopo aver fatto risplendere anche personaggi della 1-B come Shemage e altri eroi come Midnight ed Edgeshot, My Hero Academia si concentra stavolta su un altro elemento della 1-A. Fatgum e Suneater chiamano a loro Tokoyami e il terzetto deve occuparsi di sigillare una delle uscite d'emergenza della magione nemica, in modo tale da intrappolare tutti i ribelli all'interno. Fatgum e Suneater si occupano in coppia di liberare la strada per Tokoyami che approfitta del cunicolo oscuro per utilizzare un nuovo potere.

Infatti, in una splendida doppia tavola, Horikoshi presenta il Ragnarok, con il quirk di Tokoyami che si abbatte su tutto il corridoio. Dall'altra parte c'è però Redestro che non esita a utilizzare il suo quirk Stress per diventare enorme e contrastare l'attacco. Tokoyami riesce tuttavia a sbaragliare il nemico anche grazie al fatto che le protesi artificiali di quest'ultimo non riescono a reggere il peso del possessore.

L'attacco va quindi a buon fine, con Redestro respinto all'interno del grande salone dove ci sono gli altri membri del Fronte di Liberazione del Paranormale. Mentre Dark Shadow si ritira, avvisa Tokoyami della presenza di Gigantomachia, un mostro che potrebbe essere imbattibile. Archiviata questa fase, Tokoyami e gli altri due eroi si ritirano.

Intanto Hawks è ancora alle prese con Twice che continua a duplicarsi ma i cloni vengono velocemente eliminati dalle piume dell'eroe. Hawks fa di tutto per convincere Twice a lasciare Shigaraki e gli altri, ma il nemico sembra essere troppo convinto dell'amicizia dei compagni e continua a combattere, finché Hawks non riesce a metterlo al tappeto.

Mentre l'eroe si prepara a sferrare il colpo finale, alle spalle arriva una fiammata imponente che lo obbliga a subire dei danni. È arrivato Dabi appena in tempo che subito si avventa su Hawks, a terra, sferrandogli un calcio. È l'ora di uno scontro tra Dabi e Hawks? My Hero Academia tornerà la prossima settimana.