Le eroine di ONE PIECE al centro di una novel: svelata la copertina di ONE PIECE Heroines

Il mondo di ONE PIECE è molto ampio e contiene tanti personaggi da approfondire. Nel corso degli ultimi anni, Shueisha ha lanciato un'espansione del brand creato da Eiichiro Oda, preparando non solo una rivista apposita - la ONE PIECE Magazine - ma anche light novel a profusione.

Nel corso dei vari numeri del ONE PIECE Magazine sono stati inseriti i capitoli del manga su Ace disegnato da Boichi, ma anche i capitoli di alcune light novel. Tra queste spiccano indubbiamente proprio quella con il pirata di fuoco ma anche quello con Trafalgar Law. Tuttavia c'è stato anche un periodo in cui sono stati presentati capitoli incentrati su alcune delle protagoniste femminili di ONE PIECE. Questi saranno a breve raccolti in un volume unico.

All'orizzonte c'è la light novel intitolata ONE PIECE Heroines e che si concentrerà sulle figure femminili più di spicco del mondo piratesco. A un mese e mezzo di distanza dalla pubblicazione, Shueisha ha rivelato la copertina disegnata da Eiichiro Oda che potete osservare in basso: Nami, Nico Robin, Bibi e Perona riceveranno il loro spazio in questo volume completamente dedicato a loro.

L'uscita di ONE PIECE Heroines è programmata per venerdì 4 giugno 2021 in Giappone, con Jun Esaka alla scrittura e Suwa Sayaka ai disegni.