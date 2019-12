Le eroine di We Never Learn si preparano al finale nel prossimo OAV?

In un manga romcom è sempre presente un harem completamente dedicato al protagonista, e We Never Learn non fa eccezione. Nariyuki Yuiga si è ritrovato prima affiancato dalle belle Fumino Furuhashi e Ogata Rizu, a cui si sono poi aggiunte Mafuyu Kirisu, Uruka Takemoto e Asumi Kominami.

Ogni eroina ha la propria fanbase e quindi far vincere solo una di esse potrebbe comportare l'ira di tanti altri appassionati della serie. Per questo il secondo OAV di We Never Learn che verrà pubblicato il prossimo anno sembra aver messo un piede avanti preparando un'illustrazione in cui ognuna di esse appare con un abito da sposa.

Durante la Jump Festa 2020 tenutasi domenica 22 dicembre, il panel su We Never Learn ha rivelato l'immagine che potete vedere in calce alla notizia, confermando l'arrivo di un episodio speciale come annunciato pochi giorni prima su Weekly Shonen Jump.

L'OVA sarà in vendita il 3 aprile 2020, distribuito in allegato all'edizione speciale del tankobon 16 di We Never Learn. L'episodio vedrà una durata di 25 minuti e tratterà una storia originale in cui verranno coperti i matrimoni di tutte e cinque le protagoniste. Inoltre, il volume speciale conterrà anche un capitolo completamente inedito disegnato da Taishi Tsutsui per l'occasione, insieme a un'ulteriore illustrazione con i "momenti preziosi".

L'anime di We Never Learn è in corso da ottobre con la seconda stagione, la quale sarà composta da 13 episodi totali.