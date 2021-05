Eromanga Sensei: l'adattamento manga delle light novel di Fushimi finirà il 27 maggio

L'ultimo numero della rivista Monthly Comic Dengeki Daioh, dell'editore Kadokawa, ha confermato che l'adattamento manga di Eromanga Sensei, scritto dall'autore originale Tsukasa Fushimi e con i disegni di Hiro Kanzaki si concluderà il prossimo 27 maggio.

Il manga è apparso per la prima volta nella stessa rivista nel maggio del 2014, e lo scorso 10 febbraio Kadokawa è arrivata alla pubblicazione dell'undicesimo volume della serie. Per chi non conoscesse la storia dell'opera di Fushimi di seguito riportiamo la descrizione ufficiale di Dark Horse Comics, che ha tradotto e distribuito la serie negli USA.

"Scrivere delle light novel non è così semplice, specialmente mentre frequenti il liceo...e devi cucinare e fare altre faccende domestiche per la tua sorellastra che nell'ultimo anno non è quasi mai uscita dalla sua stanza! Nel settore delle light novel, è cruciale avere la persona giusta per illustrare i tuoi libri e aiutarti quindi a venderli, e forse diventare dei manga o degli anime! Ma in un mondo di nomi di penna online, l'autore e l'illustratore potrebbero non conoscersi mai...finché un giorno non realizzano di essere stati sotto lo stesso tetto per tutto il tempo! Ora la vita domestica del fiducioso scrittore Masamune Izumi e la sua solitaria sorella Sagiri, aka l'artista conosciuta come Eromanga Sensei, sarà una storia che si intreccerà con le loro carriere, la loro irrequieta community, e i primi rivali nell'industria!"

Ricordiamo che Eromanga Sensei è stata bannata dalla corte federale australiana, a causa di alcune scene considerate inadeguate da parte del senatore Stirling Griff, come successo per altre serie di successo, ad esempio l'isekai Sword Art Online.