Un errore nell'ultimo episodio di Black Clover diventa virale

Nell'ultimo episodio di Black Clover, sfortunatamente, sono riemersi per un attimo quei problemi che hanno fatto da sfondo a una produzione massacrante e pericolosa. Nonostante l'esperienza di Studio Pierrot con le serie longeve, è innegabile che la trasposizione televisiva del manga di Yuki Tabata ne abbia passate di tutti i colori.

Per chi non lo sapesse, infatti, la produzione dell'anime è stata sottoposta a un vero e proprio inferno. Una scarsa organizzazione dei lavori unita alla mancanza di un vero e proprio producer che fornisse gli animatori necessari alla stessa produzione, ha costretto il regista ai salti mortali per per non gettare nelle ortiche gli sforzi del team nella realizzazione della serie animata di Black Clover. Yoshihara, il director, ha dovuto partecipare a più ruoli per coprire le mancanze, anche a costo di enormi sacrifici, sia fisici che mentali.

Nonostante il periodo difficile pare essere superato, agli animatori scappano ancora alcuni errori che vengono immediatamente intercettati dai fan. In particolare, nell'ultimo episodio, è stato riscontrato un esilarante errore in merito al labiale di un personaggio che risulta mal sincronizzato e collocato con l'espressioni facciali.

Ad ogni modo, la situazione deve anche far riflettere circa la spietata condizione in cui versano i dipendenti di Studio Pierrot, compagnia che si è occupata di opere con Bleach e l'attuale adattamento di Boruto: Naruto Next Generations. E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Diteci la vostra opinione in merito, come sempre, con un commento nello spazio qua sotto.