Erza di Fairy Tail ci augura Buon Natale con questo sexy cosplay

Nel magico mondo di Fairy Tail sono presenti moltissimi personaggi femminili di indubbio fascino e bellezza. Erza Scarlet, una delle maghe più potenti della serie e anche una delle più affascinanti e amate dai fan. Diamo quindi uno sguardo a questa splendida cosplayer che la interpreta.

Con all'attivo 63 volumi, edito dalla Kodansha, il manga di Fairy Tail ha concluso la sua corsa nel luglio del 2017, lasciando un piccolo vuoto nel cuore dei fan della avventure di Natsu, Lucy, Gray, Erza, Happy e degli altri eroi che popolavano il magico mondo creato dalle sapienti mani dell'autore Hiro Mashima. Anche l'anime, purtroppo, è giunto al termine nel mese di settembre. Nel mezzo ci sono molti spin off (Fairy Tail Zero, Tale of Fairy Tail: Ice Trail - Il miracolo del ghiaccio, Fairy Tail Girls, e Fairy Tail: 100 Years Quest) che, per quanto interessanti, non sono riusciti a dare il feeling dell'opera originale.

Una buona occasione per ritrovare la magia dell'opera originale potrebbe arrivare dal videogame Fairy Tail:Gust un jrpg in sviluppo da Koei Tecmo. Intanto godiamoci questo bellissimo cosplay natalizio di Erza (che nella serie ha provato una quantità smisurata di outfit!) che potete trovare in calce alla notizia ad opera della cosplayer Erika caught_red_headed. Se siete anche a caccia di chicche riguardanti la serie, date un'occhiata alle curiosità che ha condiviso Hiro Mashima sul manga.