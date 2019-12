Esaminiamo i 4 character design ufficiali di Gogeta, quale preferite?

È passato quasi un anno dalla presentazione del nuovo character design di Gogeta, rielaborato dal maestro Naohiro Shintani in occasione dell'uscita di Dragon Ball Super: Broly. In totale, fino ad oggi, abbiamo assistito a 4 character design ufficiali del Saiyan più forte della storia, ma quale di questi è riuscito a rendergli maggior giustizia?

In calce all'articolo potete dare un'occhiata a quattro Key Visual raffiguranti l'evoluzione tra Goku e Vegeta, disegnate rispettivamente da Nahoiro Shintani, Miyako Tsuji, Naotoshi Shida e lo storico Tadayoshi Yamamuro. Tutti e quattro gli artisti hanno lavorato su una più serie recenti dedicate a Dragon Ball.

Lo stile di Shintani è spesso stato definito come il più fluido e semplicistico, in contrapposizione al tocco maggiormente pomposo e appariscente di Yamamuro. Shida d'altro canto presenta tecnica più dettagliata, che abbiamo avuto il piacere di osservare in tutto il suo splendore durante lo scontro tra Goku e Jiren nell'episodio 130 di Dragon Ball Super. Chiude i giochi Miyako Tsuji, assistente alle animazioni di Dragon Ball Super e Dragon Ball Z: La resurrezione di F.

E voi cosa ne dite? Quale di questi quattro vi piace di più e quale di meno? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasiomne per dare un'occhiata alle ultimissime su Dragon Ball Super 2.