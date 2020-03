Esattamente 20 anni fa terminava la prima stagione di Digimon Advenure

Ci sono opere che hanno contribuito fortemente ad accompagnare l'infanzia di ciascuno di noi, grazie alle numerose proposte in televisione e a storie affascinanti. Il franchise di Digimon Adventure detiene sicuramente un posto d'onore tra i titoli di questo stampo, grazie a una popolarità a dir poco mondiale.

Ed è proprio questo successo straordinario ad aver convinto TOEI Animation a riproporre il franchise dapprima con Digimon Adventure tri e, in seguito, con un film conclusivo intitolato "Last Evolution Kizuna". E, nuovamente, è stato proprio lo straordinario responso recepito dagli appassionati di tutto il mondo a convincere la produzione a optare per un reboot della storica serie, ovvero Digimon Adventure: Psi, atteso al debutto nei prossimi giorni.

Ad ogni modo, prima di tornare nel mondo digitale insieme a Tai, Agumon e ai digiprescelti, non possiamo esimerci dal celebrare quello che è il 20° anniversario dalla fine della serie originale. Il 26 marzo 2000, infatti, terminava in Giappone su Fuji Channel, Digimon Adventure, la trasposizione animata che diede inizio a uno dei franchise più floridi a amati al mondo. Ed è interessante notare come a svariati anni dalla sua naturale conclusione, il brand continui ancora ad accompagnare la crescita di milioni di fan da tutto il mondo.

Anche voi siete cresciuti con le straordinarie avventure dei piccoli digiprescelti nel mondo digitale? Fatecelo sapere, anche questa volta, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.