Esattamente 34 anni fa usciva in Giappone la prima puntata di Dragon Ball

Chi nel mondo non conosce Dragon Ball? Persino persone più grandi, madri e padri di famiglia direttamente o indirettamente conoscono il manga creato dal maestro Akira Toriyama. Una serie intergenerazionale che dopo anni ancora gode di un'ottima salute, con appassionati in tutto il mondo pronti a seguire qualsiasi vicenda di Goku e compagni.

Oggi è attualmente in serializzazione Dragon Ball Super, terza stagione canonica del franchise, da cui sono stati tratti due film, una serie televisiva e un manga che sta portando avanti uno degli archi più belli di Super, quello del cattivo Moro. Ma per quanto l'opera cartacea stia appassionando i fedelissimi, la maggior parte dei fan chiedono a gran voce l'uscita di una nuova stagione. Perché si sa, la serie animata riesce a toccare più persone, a coinvolgere tutti maggiormente. Però, se non si può festeggiare l'annuncio della serie che tutti aspettano, per lo meno possiamo ricordare un evento che ricorre oggi: i 34 anni dalla prima puntata uscita di Dragon Ball. Era il 26 febbraio del 1986 e la leggenda di Goku aveva inizio.

Per pura informazione, chi sta scrivendo quest'articolo all'epoca non era ancora neanche nato e questo basta a far capire la grandiosità di questa serie. Dragon Ball è un qualcosa che si vede raramente. Riuscire a mantenersi per tutti questi anni ad alti livelli è un impresa non da poco, possiamo anche dire titanica. Ma ritornando con la mente a 34 anni fa: ricordi il primo episodio in assoluto? Se dovessi pensarci ora che stai leggendo, su due pedi, senza vedere una trama né un video, riusciresti a ricordare quel primo episodio che diede inizio a tutto? Alla storia che avrebbe appassionato bambini, ragazzini e persino adulti del mondo intero?

Quella prima puntata aveva il titolo italiano di: "Goku conosce Bulma (L'avventura comincia)" e, come intuibile, avvenne il primo incontro tra un piccolo Goku con ancora la coda e un bastone capace di allungarsi e una giovane e scapestrata Bulma dai capelli celesti e l'irrefrenabile desiderio di trovare tutte le sfere del drago. E se ci pensate bene fu proprio questo incontro a dare inizio a tutto. Per cui, in un certo senso, possiamo affermare che senza Bulma non ci sarebbe stata nessuna storia, nessun Super Saiyan, nessun Dragon Ball Z né Dragon Ball Super.

Hai voglia di dire qualcosa per questa ricorrenza? Per i 34 anni dall'uscita della prima puntata della serie? Condividila qui sotto nei commenti con noi.