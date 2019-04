Escanor di The Seven Deadly Sins si trasforma in... Luigi?

Anche se le avventure di The Seven Deadly Sins sembrano ormai volgersi al termine con gli ultimi capitoli del manga, l'epilogo non sembra proprio arrivare, soprattutto da parte dei fan che un punto all'opera di Suzuki Nakaba non hanno alcuna intenzione di metterlo. Ammiriamo insieme, quindi, il crossover più bizzarro che potreste mai vedere.

Non c'è da stupirsi, dunque, che gli appassionati della serie si stiano impegnando a dar maggiore linfa vitale a un'opera in corsa dal 2011. L'ultima opera di un fan di The Seven Deadly Sins è firmata mats_forbord, che ci dedica il crossover più pazzesco che potremmo mai immaginarci. La bellissima illustrazione vede come protagonista il Peccato di Superbia, Escanor, in una veste del tutto nuova e del tutto originale, ovvero con le sembianze e le caratteristiche di Luigi, il beniamino della Nintendo.

Proprio così, il compagno di una vita di Super Mario diventa adesso niente di meno che uno dei personaggi più potenti dell'intera serie. Un ammasso di muscoli, l'eroe di mezzogiorno, con i vestiti del tutto stracciati e un Cruel Sun spaventoso, il più temibile mai visto, un fantasmino. Ma attenzione, quello di Super Mario Galaxy per Nintendo Wii, mostriciattoli che sono professionisti nel settore delle peggiori sconfitte umilianti in un videogioco. Puro pericolo pubblico. Non manca ovviamente il prosperoso baffo, da sempre punto in comune di entrambi i personaggi, ma che sottolineano con innata simpatia un crossover geniale quanto divertente, che meritava di essere condiviso. Ed è una condivisione importante che da vita alla fanbase in vista della nuova stagione dell'anime, ovvero The Seven Dadly Sins: Wrath of the Gods.

E voi, cosa ne pensate dell'assurda illustrazione di mats_forbors?