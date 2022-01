A che ora escono gli episodi de L'Attacco dei Giganti 4 parte 2? L'annuncio di Crunchyroll

Il countdown sta per scadere. Dopo mesi di attesa, L'Attacco dei Giganti 4 sta per tornare con la seconda parte. Studio MAPPA ha fatto passare diversi mesi tra un ciclo di episodi e l'altro, preparandosi il più possibile per il finale della storia di Eren Jaeger. A nove mesi dall'ultimo episodio, ora si riprende con l'episodio 77 della serie.

A differenza degli anni scorsi, L'Attacco dei Giganti 4 sarà visibile in esclusiva Crunchyroll per gli utenti premium. In Giappone la premiere è programmata tra qualche giorno, il 9 gennaio 2022. E invece nel resto del mondo e, in particolare, in Italia? A che ora usciranno gli episodi de L'Attacco dei Giganti 4?

Crunchyroll lo ha reso noto sul proprio sito ufficiale con un comunicato. Bisognerà collegarsi sul loro sito alle ore 21:45 del 9 gennaio per poter vedere il nuovo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 parte 2. Domenica è il turno di questo scoppiettante esordio, che arriverà giusto qualche ora dopo la messa in onda sulle emittenti giapponesi.

Ormai manca sempre meno all'esordio di una delle serie più attese del 2022 se non addirittura di sempre, considerato che fino ad ora L'Attacco dei Giganti è già riuscito a scrivere una parte importantissima della storia dell'animazione.