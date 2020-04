Escono oggi su Netflix il film Violet Evergarden e la serie Sol Levante

Per tutti gli abbonati Netflix, oggi sono in arrivo due attesi anime. Parliamo del film Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll e del corto animato sperimentale in 4k Sol Levante.

Realizzato dallo studio Kyoto Animation, il film Violet Evergarden è il sequel dell'omonima serie animata composta da 12 episodi e distribuita in occidente sempre da Netflix. La serie narra di un'orfana addestrata come un'arma dai militari ed impegnata in un sanguinoso conflitto. Incapace di provare sentimenti, e resasi responsabile della morte di numerose persone durante la guerra, la ragazza trova poi lavoro in una società che si occupa della scrittura di lettere. Violet (questo il nome del personaggio protagonista) imparerà pian piano a provare affetto, compassione ed altri sentimenti che credeva non possedere, comprendendo meglio l'animo umano. Del film Violet Evergarden trovate anche un trailer e la nostra recensione della prima stagione.

Per quanto riguarda l'originale Sol Levante, si tratta di un corto animato in 2d che sfrutterà il 4k, usufruendo quindi di animazioni spettacolari come si può notare dal trailer pubblicato da Netflix. Questa tecnologia è la prima volta che viene impiegata, costando grandi sforzi a Production I.G e portando persino ad una polemica degli animatori di Sol Levante, nata per i compensi esigui e il budget che sarebbe inferiore a sostenere un progetto di tale grandezza. Vedremo quali risultati avranno conseguito.