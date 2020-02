L'esilarante doppiaggio di Luffy in ONE PIECE: Stampede

Con oltre 9,3 miliardi di yen incassati, ONE PIECE: Stampede è uno dei film targati TOEI Animation più proliferi degli ultimi anni, merito anche di una componente "action" più curata a livello visivo. Ma se artisticamente la pellicola è una gioia per gli occhi, gli amici spagnoli non sono dello stesso avviso per quanto riguarda il doppiaggio.

Nonostante la "cultura della lingua originale", l'Italia vanta di alcuni dei migliori doppiatori al mondo, grazie soprattutto a una formazione attoriale invidiabile. Ciò, inoltre, ha reso possibile far immedesimare le voci nostrane al difficoltoso ruolo dei personaggi animati, dando vita a interpretazioni degne della controparte nipponica. Non tutti Paesi, tuttavia, hanno doppiatori in grado di rispettare il pregio di un'opera, realizzando interpretazioni a dir poco discutibili.

In Spagna, il doppiaggio di Luffy in ONE PIECE: Stampede è stato motivo di grosse risate in sala, a causa di una prestazione attoriale considerata non adeguata al personaggio. A tal proposito, in calce alla notizia ne abbiamo approfittato per allegarvi una breve clip del trailer in spagnolo del lungometraggio che ha generato molteplici risate tra gli appassionati. Prima di rimandarvi al video, vi ricordiamo che è disponibile sul sito la nostra Intervista a Gigi Rosa, il direttore del doppiaggio in Italia dell'ultimo film legato al franchise di Eiiichiro Oda.

E a voi, invece, è scappata una risata nel sentire la voce di Luffy in spagnolo? Diteci che ne pensate con un commento qua sotto.