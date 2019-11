L'esilarante scena presente nei flashback del capitolo 123 de L'Attacco dei Giganti

Negli ultimi anni L'Attacco dei Giganti ha conquistato il favore del pubblico divenendo una delle serie più seguite in Giappone e in tutto il mondo. Soprattutto dopo l'uscita sul piccolo schermo, per l'opera del maestro Isayama c'è stata una crescita vertiginosa e un boom di consensi che ha permesso al mondo di conoscerlo.

Dopo più di 100 capitoli a uscita mensile e tre stagioni animate che si apprestano a divenire quattro, L'Attacco dei Giganti è ormai giunto alla sua conclusione naturale. Con colpi di scena dopo colpi di scena, misteri dentro altri misteri e un intreccio degni di un romanzo, Isayama ha creato un'opera monumentale di genere dark fantasy apocalittico che si distacca da tutti gli altri manga attualmente in commercio. Un prodotto che potrà piacere come no, ma indubbiamente realizzato magistralmente.

Con l'uscita del capitolo 123 del manga, abbiamo assistito finalmente al potere del Gigante Progenitore liberato da Eren e abbiamo potuto constatare con le nostre mani la follia che ormai ha infettato come un virus la mente del protagonista divenuto improvvisamente l'antagonista più temibile dell'intera serie. La crociata di Eren era partita da presupposti nobili, ma la crudeltà del mondo lo ha completamente trasformato, portandolo a essere ciò che vediamo adesso; portandolo a voler realizzare un piano che ha come fine quello di sterminare tutta la popolazione mondiale eccetto coloro che hanno sangue Eldiano nelle vene.

Sarà molto probabile che da cui alla fine assisteremo ad altri epocali colpi di scena, ma oggi vogliamo parlavi di qualcos'altro che ci è sempre stato presentato in questo ultimo capitolo. Infatti ci sono stati dei flashback che ci hanno mostrato il periodo in cui Eren, insieme all'Armata Ricognitiva, ha raggiunto il continente di Marley. Proprio qui, abbiamo potuto assistere a delle scene esilaranti che hanno spezzato un po' tutta la tensione presente in questi capitoli finali.

Essendo Marley una nazione tecnologicamente avanzata, i nostri protagonisti si sono trovati spiazzati da tutte le "stranezze" in cui si sono imbattuti. Ad esempio, in un primo momento credevano che le auto fossero cavalli o mucche. Addirittura Zoe saluta anche una macchina e solo in quel momento realizza che non sono esseri senzienti ma strumenti tecnologici. Una scena davvero divertente addolcita ulteriormente quando viene mostrato il momento in cui assaggiano per la prima volta un gelato.

L'Attacco dei Giganti sta giungendo al termine e sicuramente sentiremo la sua mancanza, ma come qualsiasi opera che si rispetti ha bisogno di una fine e di una fine che arrivi al momento giusto.

Voi avete letto l'ultimo capitolo? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Il mondo crudele fuori le mura nel capitolo 123.