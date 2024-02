Esiste un sequel di Solo Leveling? Tutti i dettagli sul manhwa del momento

Creato dal genio narrativo di Chugong, Solo Leveling ha catturato l'attenzione del pubblico. La light novel originale è terminata nel lontano 2017, ma l'epopea di Jinwoo, l'eroe protagonista, non si è conclusa con il gran finale della serie originale. Al contrario, quest'ultima è continuata con una produzione sequel/spin-off.

Il sequel s'intitola Solo Leveling: Ragnarok, è una light novel e continua a trattare le avventure mozzafiato di Jin-Woo in un mondo minacciato dalle forze oscure che si addensano all'orizzonte, ma esplora anche la storia di un nuovo protagonista. La light novel è scritta dall'autore Daul - e quindi non da Chugong, pur restando canonica - ed è iniziata ad aprile dello scorso anno, restando ancora inedita in Italia.

Il nuovo protagonista si chiama Sung Su-Ho e il suo destino è fortemente intrecciato a quello di Jin-Woo e Cha Hae-in, la Hunter di Grado S più potente dell'universo di Solo Leveling. Dopo aver ereditato i poteri straordinari di suo padre, questo nuovo personaggio è costretto ad affrontare delle sfide complesse per difendere l'umanità da minacce oscure e imminenti.

Sono passati due decenni dalle eroiche gesta di Jin-Woo e il mondo è sull'orlo di una nuova catastrofe. Il titolo stesso, "Ragnarok", evoca un senso di imminente pericolo, annunciando un evento apocalittico che potrebbe segnare la fine del mondo. In questa tempesta imminente, Su-Ho emerge come un faro di speranza, un giovane eroe destinato a combattere le tenebre e a proteggere l'umanità dalla sua stessa estinzione.

Il sequel di Solo Leveling promette di coinvolgere i lettori tanto quanto la storia originale. Intanto, l'episodio 6 dell'anime di Solo Leveling è molto vicino al debutto.