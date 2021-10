Se esistessero davvero, quale sarebbe il Pokémon più pericoloso nella vita reale?

I pokémon sono tanti, tosti e prorompenti, tutti differenti e per questo di pericolosità diverse. Ci sono creature fondamentalmente innocue come i Chansea o i Clefairy, altri che possono creare qualche problema come i Rattata, i Pichu e simili. Ma poi ci sono anche bestie enormi, pokémon che potrebbero anche uccidere persone senza problemi.

Nell'anime di pokémon non è mai stata percepita una grossa pericolosità delle creature tascabili nel mondo degli umani. Se non per scopi comici, esplosioni finte e pochi danni generali, i pokémon non hanno mai attaccato gli umani. Se esistessero nella vita vera, quale sarebbe il Pokémon più pericoloso?

Non sapremo mai davvero la risposta, ma sicuramente tra le creature classiche e più frequenti vanno temuti i pokémon di tipo veleno, buio, drago e psico, specialmente quelli arrivati agli ultimissimi stadi evolutivi. Per questo bisogna fare attenzione a creature come Tyranitar, Dragonite, Hydragon e tante altre di questo genere.

Non c'è dubbio però: i pokémon più pericolosi sono i leggendari, capaci di alterare gli elementi se non addirittura la realtà. Considerati i poteri che ha, il più pericoloso potrebbe essere Arceus, pokémon che sarà al centro di Pokémon Leggende, nuovo titolo della serie. Nell'anime invece è tornata da poco la famosa allenatrice Camilla, che ha in suo possesso pokémon pericolosissimi.