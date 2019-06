Ecco gli esiti della selezione dei Royal Knights di Black Clover

L'anime di Black Clover sta per entrare in un nuovo arco già anticipato da una key visual. Lo scopo del regno di Clover è di abbattere i nemici di Eye of Midnight Sun che ultimamente hanno imperversato nel paese e, per fare ciò, ha deciso di creare un nuovo gruppo denominato Royal Knights che possa invadere la fortezza nemica.

Il torneo che abbiamo visto scorrere negli scorsi episodi di Black Clover si è finalmente concluso e ha visto trionfare il gruppo di Yuno, il quale ha battuto in finale il potentissimo capitano Rill. Tuttavia, lo scopo del torneo non era solo eleggere un vincitore ma capire quali dei partecipanti sono idonei per entrare a far parte dei Royal Knights.

L'episodio 87 di Black Clover, intitolato proprio "La formazione dei Royal Knights" messo in onda ieri in Giappone ci ha mostrato la formazione finale della squadra:

Asta - Black Bulls

Noelle Silva - Black Bulls

Luck Voltia - Black Bulls

Zora Ideale - Black Bulls

Yuno - Golden Dawn

Mimosa Vermillion - Golden Dawn

Klaus Lunettes - Golden Dawn

Hamon Caseus - Golden Dawn

Shien Tium - Golden Dawn

Nozel Silva - Silver Eagles

Nils Ragus - Silver Eagles

Ben Bunfunk - Crimson Lions

Ruben Chagar - Crimson Lions

Kirsch Vermillion - Coral Peacocks

Puli Angel - Blue Rose Knights

En Ringard - Green Praying Mantises

Rill Boismortier - Aqua Deer

Fragil Tormenta - Aqua Deer

Cob Portaport - Attendente dell'Imperatore della Magia

Tra questi sono stati scelti naturalmente i protagonisti dei Black Bulls, con Asta e Noelle ma anche il nuovo ingresso Zora Ideale, passando poi per Yuno dei Golden Dawn. I membri Cob Portaport, Shien Tium e Nozel Silva sono stati inseriti nella squadra pur non avendo partecipato al torneo a causa delle loro abilità fondamentali per la missione. A capitanare il gruppo ci sarà Meleoleona Vermillion che assicurerà agli spettatori un nuovo arco narrativo fiammeggiante e prorompente. I prossimi episodi di Black Clover si annunciano ricchi di azioni e pieni di sorprese.