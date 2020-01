Esplode il One for All nell'ultima emozionante Key Visual di My Hero Academia 4

La quarta stagione di My Hero Academia procede senza intoppi, raccontando una delle migliori saghe dell'opera con maestria ed eleganza, approfondendo quel mastodontico personaggio di Mirio Togata. Il grande talento di Studio Bones, con un comparto tecnico pazzesco, sta per raggiungere uno degli eventi più attesi dell'arco narrativo.

Si avvicina il 12° episodio di My Hero Academia 4, e con esso uno degli eventi più attesi dagli abituali lettori del manga. Ad ogni modo, l'11esima puntata dell'anime è inciampata sul più bello, nella narrazione dello scontro tra Lemillion e Overhaul, con alcuni appassionati che hanno polemizzato la pigrizia dello studio nell'animare uno dei combattimenti più importanti della saga. Ad ogni modo, pur con qualche incertezza, il risultato finale è stato immensamente soddisfacente per lo sviluppo di Mirio.

A tal proposito, l'arco narrativo si avvicina sempre di più verso la sua naturale conclusione, e lo scontro finale pare ormai prossimo alla sua distribuzione. Per l'occasione, la produzione ha rivelato la nuova locandina promozionale dell'anime, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che mostra tutta l'esplosione di energia di Deku con alle spalle un enorme potere del One For All. Un nuovo power-up è dunque in arrivo?

Non ci resta che attendere i prossimi episodi per poter ammirare in pompa magna i futuri risvolti della saga che, a questo punto, ci aspettiamo essere straordinari. E voi, invece, cosa ne pensate del futuro dell'anime? Diteci la vostra opinione con un commento qua sotto.