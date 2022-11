Esplorazioni Pokémon 132: nella preview Pikachu è scatenato!

La serie Esplorazioni Pokémon è alle battute finali. La sfida tra Ash e Dandel è al culmine e l'allenatore originario di Biancavilla potrà contare in nient'altro che nella potenza di Pikachu, il quale è riuscito a rimanere al suo fianco fino alla fine.

Nell'ultimo episodio di Esplorazioni Pokémon il Charizard Gigamax di Dandel inizia ad essere in serie difficoltà e i fan di tutto il mondo sono a fiato sospeso per scoprire cosa accadrà. Ormai non manca molto ma per addolcire l'attesa arriva l'anteprima dell'episodio 132 di Esplorazioni Pokémon, visibile in alto alla pagina.

La preview ci mostra immediatamente l'arrivo di Eternatus, il Pokémon leggendario di Spada e Scudo, che solca i cieli dello Stadio. Pochi secondi dopo vediamo che il Charizard di Dandel attacca violentemente Pikachu, il quale contrattacca con irrefrenabile determinazione.

La tensione è alle stelle: anche se Ash e Pikachu dovessero mettere fuori gioco Charizard, a Dandel rimarrebbe il suo Cinderace in perfetta forma. Il primo spezzone dell'anteprima, d'altronde, ci mostra che sotto un cielo sereno, al passaggio di Eternatus, Pikachu è in braccio ad Ash, indossando peraltro il suo cappello. I due osservano il cielo incuriositi e rilassati. Che l'anime punti a una vittoria spirituale di Ash piuttosto che a quella che potrebbe renderlo un campione del mondo?

Il titolo di Esplorazioni Pokémon 132 è Le finali IV: "Compagno" ed uscirà l'11 novembre. Cosa ne pensate della preview? Siamo curiosi di conoscere le vostre impressioni!