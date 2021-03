Esplorazioni Pokémon si concede una breve pausa, ecco quando Ash e Go torneranno

La ventitreesima avventura animata Pokémon ha portato Ash e il suo nuovo compagno di viaggio Go in giro per numerose regioni, tra cui quella di Galar, ambientazione dei videogiochi di ultima generazione, ma dopo un viaggio così lungo c'è bisogno di un po' di riposo. Ecco quando gli episodi di Esplorazioni Pokémon torneranno!

Nonostante la vittoria nella regione di Alola, Ash Ketchum ha proseguito la sua ricerca continuando a catturare nuovi Pocket Monsters con l'obiettivo di diventare il miglior allenatore al mondo. In compagnia di Go, il giovane ragazzo è arrivato a Galar incontrando nuovi amici e imbattendosi persino in dei Leggendari, che incredibilmente si sono aggiunti alla squadra.

Ma prima di poter sfidare l'attuale campione Leon, Ash e Go si prenderanno una pausa al Centro Pokémon. Come condiviso dall'utente Twitter Anipoke Fandom, dopo l'episodio che andrà in onda il 19 marzo in Giappone, Esplorazioni Pokémon si fermerà per ben due settimane. Stando a una guida TV nipponica, infatti, la puntata successiva è programmata per il 9 aprile.



Gli episodi in questione sono il sessantesimo e il sessantunesimo, in cui, rispettivamente, vedremo una feroce battaglia tra Farfetch'd e Gallade, e un questione "tubosa" tra Plusle e Minun. Il nuovo compagno di Ash sembra pronto a evolversi in una cavalleresca battaglia in Pokémon Esplorazioni. Ash ottiene la sua personalissima rivincita in Esplorazioni Pokémon.