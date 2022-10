Esplosione Alaoscura è arrivata: ecco la nuova espansione di Yu-Gi-Oh!

L'annuncio dell'espansione di Yu-Gi-Oh! Esplosione Alaoscura risale ormai a qualche settimana fa. Poco più di un mese dopo la presentazione ufficiale del set, nelle scorse ore Esplosione Alaoscura è finalmente disponibile per l'acquisto presso i negozi specializzati e online.

L'espansione è stata infatti pubblicata il 20 ottobre, cioè nella giornata di ieri, e, come spiega il sito ufficiale di Konami dedicato a Yu-Gi-Oh!, contiene la bellezza di 100 carte, di cui 50 Comuni, 26 Super Rare, 14 Ultra Rare e 10 Rare Segrete. Ogni pacchetto contiene nove carte, come ormai da tradizione per le espansioni "maggiori" del TCG, e costa 4,40 Euro.

Protagoniste della nuova espansione, come suggerisce già il nome, saranno le carte dell'archetipo Alanera, prelevate direttamente dall'epoca 5D's dell'anime. In particolare, il nuovo set dovrebbe introdurre diversi nuovi mostri tuner capaci di garantire evocazioni Synchro di mostri Alanera con grande facilità, specie per i duellanti che hanno già messo le mani sulle carte dei set 5D's o sulle loro ristampe nella Stagione 2 dei booster di Duellanti Leggendari.

In copertina su ogni booster box dell'espansione troviamo poi il Synchro Drago d'Assalto Ali Nere, disponibile nel set come carta Ultra Rara e che riprende e modifica la creatura introdotta diversi anni fa con il nome di Drago Ali Neri, il mostro "firma" di Crow Hogan. La carta, in particolare, è un mostro Synchro di livello 10 con un attacco pari a 3200 punti e una difesa pari a 2800 punti.

Ovviamente, è l'effetto del mostro a renderlo pressoché inarrestabile: il Drago d'Assalto Ali Nere, infatti, ha la capacità di distruggere tutte le carte in campo durante il turno dell'avversario, infliggendogli un'elevata quantità di danni al contempo. Intanto, comunque, vi ricordiamo che a fine settembre è arrivato in Italia anche lo Structure Deck Leggenda delle Bestie Cristallo, anch'esso legato ad un archetipo amatissimo, questa volta proveniente dall'epoca GX.