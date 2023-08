Quali sono gli esseri più malvagi di Jujutsu Kaisen? La lista

Dopo Naruto e Bleach, è arrivato un altro shonen su Weekly Shonen Jump ma con un'impronta molto più dark. Ispirandosi anche ad Hunter x Hunter, il Jujutsu Kaisen di Gege Akutami ha una forte impronta di negatività, come tutti i lettori e spettatori hanno potuto capire nel giro di pochi capitoli o episodi.

In questa storia di maledizioni ed energie malefiche, non potevano non esserci esseri spietati, disposti a tutto per raggiungere uno scopo o i propri desideri, pronti a fare carneficine senza alcun riguardo per la vita umana. Quali sono i personaggi più malvagi e spietati di Jujutsu Kaisen? Ecco una top 7 con queste figure, prendendo in considerazione anche alcuni di coloro che compaiono nei recenti capitoli del manga, ma riducendo al minimo gli spoiler.

Al settimo posto c'è un personaggio che compare pochissimo ma che, in poche battute, ha fatto già intuire la sua spietatezza: Cyrus Veil, segretario degli Stati Uniti d'America, non si farebbe scrupoli nell'ammazzare tutti gli stregoni giapponesi o anche i civili, pur di raggiungere il suo scopo. Sesta posizione invece per Kurourushi, uno spirito maledetto che prende parte al Girone Mietitore di Jujutsu Kaisen: forte, spietato, brutale e schifoso viste le sembianze di uno scarafaggio, è un concentrato di cattiveria che pensa solo a divorare tutti senza ritegno.

Ci sono poi i piani alti della stregoneria, un gruppo di persone sempre nominate ma che non ha né un volto né un nome. Questi personaggi pensano soltanto a mantenere il controllo, andando anche contro il mondo pur di mantenere i propri privilegi e i propri ideali intatti, con un conservatorismo estremo e deleterio. Poco più in alto c'è un altro stregone, Naoya Zenin, speranzoso rampollo della famiglia di Megumi e Maki e che desidera diventare capoclan. Inutile dire che le situazioni a cui ha preso parte hanno fatto denotare la sua crudeltà e spietatezza, con un egoismo prevalente.

Terza posizione per Kenjaku, uno dei personaggi più misteriosi e chiacchierati, con uno scopo che sta per prendere forma. Kenjaku si è impossessato di varie persone, effettuato esperimenti ambiziosi e terribili e non si ferma davanti a nulla. Seconda posizione per Mahito, la maledizione conosciuta nella prima stagione di Jujutsu Kaisen e che ha ucciso una grande varietà di persone, tra cui il povero Junpei. Prima posizione per il re delle catastrofi, il caduto, il tanto temuto Ryomen Sukuna: un personaggio improntato alla distruzione e al controllo, con l'unico obiettivo di soddisfare i propri sfizi personali.

Secondo voi ci sono altri personaggi meritevoli di entrare in questa classifica? Ovviamente, col finale di Jujutsu Kaisen in vista la classifica sembra già abbastanza cristallizzata, ma chissà se nelle ultime fasi non entrerà in gioco anche qualcun altro.