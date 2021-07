L'esultanza per la vittoria dell'Italia nei meme a tema anime

Il percorso è iniziato con il migliore degli auspici, una scia di vittorie che da tempo non si vedeva. Con le prime partite si è poi concretizzato il pensiero di un'Italia forte e bella. Turno dopo turno, la nazionale è arrivata a giocarsi la finale con l'Inghilterra a Wembley. Infine, l'11 luglio 2021 l'Italia si è laureata campione d'Europa.

La serata è stata ricca di azioni da una parte e dall'altra, con i tifosi italiani che alla fine hanno potuto festeggiare la vittoria della coppa. Sono arrivati i complimenti di tutti, dalla celebrazione di PES al commento dei fratelli Russo. E naturalmente si è scatenato anche il mondo dei meme che, grazie ad alcune pagine, si è unito anche al mondo degli anime.

La vittoria dell'Italia è stata celebrata anche dai tanti fan che gestiscono pagine di anime, come potete osservare in basso. Da un Goku Super Saiyan che rappresenta l'Italia e che strappa la coppa all'Inghilterra-Cooler a un Donnarumma muro invalicabile per gli inglesi, i fan nostrani hanno usato tanti elementi della partita per celebrare e omaggiare la nazionale. In basso potete osservare alcuni dei meme nati in queste ore basati sulla partita dell'Italia.

Anche Amazon ha ironizzato sulla sconfitta dell'Inghilterra con un meme.