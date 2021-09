A quale età bisognerebbe smettere di guardare gli anime? La domanda accende il dibattito

A che età bisognerebbe dire "basta" agli anime? Esiste un momento in cui un adulto dovrebbe smettere, o si tratta solo di costrizioni imposte dalla società? Questa domanda, posta da un fan di trent'anni su Reddit, ha accesso un interessante dibattito al quale hanno partecipato centinaia di persone, e le risposte degli appassionati sono davvero interessanti.

Il problema esposto dall'utente - che poi è lo stesso di tantissimi appassionati sparsi per il mondo - riguarda il modo in cui tanti adulti vedono gli anime, ovvero come un prodotto riservato quasi esclusivamente agli under 16. Sebbene in Giappone l'età media degli appassionati sia over 30, in occidente la situazione è parecchio diversa, con gli anime visti da molti come prodotti scialbi, superficiali e pensati per i ragazzini.

Naturalmente con il passare degli anni molte persone hanno iniziato a vedere gli anime in maniera diversa, principalmente per merito di show virali come L'Attacco dei Giganti, My Hero Academia e Demon Slayer, ma anche con la distribuzione di serie per adulti, l'idea che arrivati ad una certa età bisogni smettere continua a persistere.

Quale è dunque la differenza tra guardare un anime, un reality show o una serie tv? Secondo gli utenti del subreddit r/Anime nessuna, e ognuno dovrebbe essere libero di guardare ciò che più gli piace, ma anche in un subreddit interamente dedicato a questo genere di intrattenimento ci sono persone che consigliano di non parlare di anime in pubblico, o di non fissarsi troppo sulla visione di un solo tipo di medium.

Noi ovviamente vogliamo sapere la vostra. Pensate che arrivati ad una certa età bisogni smettere? Una serie shonen può essere apprezzata anche da un over 40? Fateci sapere la vostra nei commenti!