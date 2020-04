L'età è solo un dettaglio per Masako Watanabe: a 91 anni incomincia una nuova serie

L'artista Masako Watanabe ha costruito una carriera decisamente prolifica nell'industria dei manga. Debuttò nel 1952 con la storia "Suama-chan", raccolta in un unico volume, e all'epoca prese ispirazione da un certo Osamu Tezuka per l'intreccio delle proprie storie.

Arrivati ad oggi l'autrice ha più di 100 opere all'attivo e non sembra volersi fermare, avendo iniziato di recente una nuova serializzazione, "Himegoto".

La serie verrà pubblicata sull'applicazione di Shueisha "Manga Mee". L'autrice ha espresso tutto il suo entusiasmo per l'inizio di questa nuova avventura:

"Guardando indietro, erano anni di montagne e vallate, ma non ho mai pensato che disegnare manga fosse difficile. Che strano. È egoista da parte mia? Ci sono ancora molte storie nei miei quaderni che voglio disegnare. Non c'è godimento più grande che realizzare le tue creazioni. Ho una vita di felicità, in cui mi diverto e vivo con i manga. A Dio, a Buddha, e a tutti i miei fan che mi hanno benedetto con questa vita, sono davvero grata".

La nuova storia di Watanabe segue le vicende di Miya, una donna felicemente sposata che vive in un appartamento nel quartiere Shirokanedai di Tokyo. Tuttavia, la sua vita cambia improvvisamente dopo essersi riunita con il suo compagno di classe Itoko, collassando tutta d'un colpo.

L'autrice ha tenuto a specificare che, senza il prezioso aiuto dei suoi assistenti, non sarebbe mai riuscita a portare a termine l'opera.

