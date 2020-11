Età e fisico di Griffith: quanto è alto il nemico di Berserk

La storia di Berserk ruota intorno a due personaggi: Gatsu, il guerriero nero nato dalla morte e perseguitato dai demoni, e Grifis, il falco bianco che non si è fatto scrupoli nel sacrificare tutto per raggiungere il suo più grande obiettivo. L'epica battaglia tra questi due ha radici profondissime.

Abbiamo già visto quanti anni ha Gatsu, e per quanto riguarda invece Grifis? Scopriamo tutti i segreti tra età, peso e altezza del leggendario personaggio di Berserk. Nella serie ufficiale scritta e disegnata da Kentaro Miura naturalmente non sono mai state date queste informazioni se non in maniera molto approssimativa.

Corre in aiuto però un volume collaterale, il Berserk Official Guidebook stilato dallo stesso Miura e che fu pubblicato nel 2016. Tra le tante informazioni inserite in questo tankobon speciale, c'erano vari dettagli sul corpo di Grifis. Prendendo a riferimento l'arco di Fantasia, ovvero quella porzione di storia iniziata nel 2010 e ancora in corso con la sua seconda parte, sappiamo che Grifis ha 24 anni. Ha all'incirca quindi la stessa età del suo ex commilitone.

Inoltre, Grifis è alto 178 centimetri e pesa 66 chilogrammi. Conoscevate queste informazioni sul personaggio di Berserk? Un fan ha ripreso Grifis dopo le torture con una creazione 3D.