Eternals, Marvel e Webtoon annunciano una nuova serie ispirata al film

Marvel, in collaborazione con l'editore Webtoon, ha annunciato una nuova serie a fumetti dedicata agli Eterni, gli immortali supereroi protagonisti dell'adattamento in live action diretto da Chloé Zhao (qui la nostra recensione di The Eternals). La serie, intitolata Eternals: The 500 Year War, verrà realizzata da un team di artisti internazionali.

Eternals: The 500 Year War sarà una miniserie in sette numeri che verrà pubblicata sulla piattaforma digitale Marvel Unlimited. A giudicare dalle cover dei vari numeri (disponibili nella gallery in fondo all'articolo), gli autori hanno tratto ispirazione in grande misura dallo stile del film dei Marvel Studios per il character design dei personaggi.



Il team di autori internazionali che andrà a realizzare Eternals: The 500 Year War è composto dagli sceneggiatori Dan Abnett, Aki Yanagi, Jongmin Shin, Ju-Yeon Park, David Macho, Rafael Scavone e Yifan Jiang, affiancati dagli artisti Geoffo, Rickie Yagawa, Do Gyun Kim, Magda Price, Marcio Fiorito e Gunji.



"L'arrivo di Eternals: The 500 Year War su Marvel Unlimited porterà i nostri team creativi internazionali a raccontare storie più personali ambientandole nelle loro terre d'origine", ha dichiarato C.B. Cebulski, Editor-in-Chief di Marvel. "Queste storie vogliono abbattere i confini, creando storie emozionanti che superano ciò che i fan possono immaginare grazie a questi personaggi variegati e multi-culturali".



Questa miniserie segnerà la prima collaborazione tra Marvel e Webtoon, casa editrice specializzata nel mercato digitale. L'uscita di Eternals: The 500 Year War è prevista per il 20 Gennaio 2022 su Marvel Unlimited. Si tratta di una delle iniziative proposte da Marvel per celebrare l'uscita del film The Eternals su Disney+.