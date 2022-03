Eternals, la nuova preview getta le basi per il crossover Judgement Day

In casa Marvel, è in fase di preparazione una guerra tra Avengers, Eterni e X Men chiamata Judgment Day. Sebbene l'evento prenderà il via ufficialmente solamente la prossima estate, già sulle pagine di Eternals #10 iniziano a comparire le prime avvisaglie dell'inevitabile scontro in arrivo.

Per salvare Phastos, rapito da Thanos, gli Eterni hanno bisogno di entrare in contatto con un Celestiale. L'unico di questi esseri divini nelle immediate vicinanze della Terra è il Celestiale il cui cadavere rappresenta al momento la base operativa dei Vendicatori, l'Avengers Mountain.



La missione degli Eterni è quindi quella di infiltrarsi nell'Avengers Mountain. La preview di Eternals #10, che condividiamo in calce, svela che per farlo, gli Eterni chiederanno inizialmente il permesso ai Vendicatori. Tony Stark non è però convinto delle intenzioni degli Eterni che, dal suo punto di vista, si sono comportati in modo sospetto negli ultimi tempi.



In ogni caso, l'onere delle negoziazioni viene lasciato a Namor, che si reca a parlamentare con Sersi. In qualche modo, i due gruppi non arriveranno ad un accordo, dato che la cover di Eternals #11 mostra Capitan America sfidare gli Eterni.



In questo momento, gli X-Men non fanno ancora parte del conflitto. Sappiamo che il loro ruolo nello scontro sarà definito dalla credenza, da parte degli Eterni, che i mutanti non siano altro che una branca dei Devianti.



Eternals #10, di Kieron Gillen, Esad Ribic e Matthew Wilson, verrà pubblicato negli Stati Uniti il 9 Marzo. L'evento Judgment Day avrà inizio invece nel mese di Luglio 2022.