Gli Eterni: Panini Comics presenta tre volumi per scoprire gli eroi creati da Jack Kirby

In concomitanza con l’uscita nelle sale italiane dell’ultimo film del Marvel Cinematic Universe, The Eternals, di cui trovate la nostra recensione senza spoiler, Panini Comics ha annunciato alcune importanti aggiunte al suo immenso catalogo, presentando ai lettori tre volumi interamente dedicati agli Eterni.

Apparsi per la prima volta in The Eternals #1 del 1976, serie nata dalla brillante mente di Jack Kibry, uno degli autori più prolifici non solo della storia della Marvel Comics ma dell’intera industria fumettistica, queste creature, risultato di una manipolazione genetica di esseri umani ad opera dei Celestiali, sono stati protagonisti di numerose storie, e le più rilevanti sono state raccolte in tre volumi da collezione.

Il primo è Noi siamo gli Eterni, new entry nella linea di racconti antologici espressamente indicati a chi volesse avvicinarsi per la prima volta ad un determinato personaggio, o gruppo in questo caso, appartenente alla Casa delle Idee. Già disponibile online e in libreria il volume risponde a molti dei misteri sulle origini degli Eterni attraverso 12 storie raccolte in 320 pagine, disponibile a 25 euro.

Secondo annuncio riguarda Gli Eterni - Sfida all’Apocalisse, una storia tormentata, unica, scritta da Charles e Daniel Knauf, e con i preziosi disegni di Daniel Acuna. Mentre il mondo viene sconvolto dalla Civil War, gli Eterni si ritrovano sulla Terra senza memoria, incoscienti della loro vera natura. Un racconto che permette l’approfondimento dei molti personaggi coinvolti in ben 264 pagine, al prezzo di 30 euro.

Infine, consigliato per coloro che volessero approfondire ulteriormente il vasto universo di storie e avventure degli eroi di Kirby, c’è Eterni: Solo la morte è eterna. Kieron Gillen e Esad Ribic hanno saputo dare vita ad una storia estremamente drammatica, in cui gli Eterni affronteranno numerosi cambiamenti e conosceranno da vicino la morte. Nel volume, di 216 pagine a 38 euro, saranno presenti anche numerosi extra tra approfondimenti e tavole originali.

Per concludere vi lasciamo a tutti gli annunci Marvel al Lucca Comics & Games 2021.