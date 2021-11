Eterni, Thanos li guiderà nello scontro con un nemico storico

Recentemente, le storie a fumetti degli Eterni hanno visto uno stravolgimento dello status quo: Thanos è diventato il nuovo leader del gruppo. Nonostante già questo rappresenti una minaccia per gli Eterni, gli immortali supereroi dovranno presto affrontare un nemico ancora più pericoloso: Uranos.

Nella complessa lore fumettistica, Uranos è stato uno dei primi Eterni creati dai Celestiali, migliaia di anni prima della nascita di Sersi, Ikaris e degli altri Eterni resi celebri dal film dei Marvel Studios Eternals. In seguito ad una guerra civile con suo fratello Kronos, Uranos è stato esiliato dal resto del gruppo.



Ora però Uranos sta per tornare: a Febbraio 2022 debutterà il one-shot Eternals: The Undying, scritto da Kieron Gillen e illustrato da Ryan Bodenheim. "Sì, Thanos è cattivo, ma chi è il cattivo originale da cui derivano tutti i mali degli Eterni?", questa la domanda posta da Marvel Comics a promozione del one-shot, che non lascia troppi dubbi. In Eternals: The Undying, Uranos affronterà gli Eterni, ora guidati da Thanos.

La popolarità degli Eterni è esplosa quest'anno grazie al film diretto da Chloé Zhao. In attesa di scoprire quando vedremo Eternals 2 al cinema, le avventure fumettistiche degli Eterni vengono pubblicate sulla testata Eternals. In Italia, Panini Comics raccoglie le storie di Eternals nella raccolta Eterni.