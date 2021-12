Eterni e X-Men, il giorno del giudizio per i supereroi arriva nel 2022

Con l'annuncio di Eternals #10, Marvel ha svelato l'arrivo di uno scontro tra Eterni e Avengers. Sembra però che gli Eterni saranno impegnati su più fronti: contestualmente allo scontro con i Vendicatori, gli immortali eroi dovranno vedersela con un altro gruppo che recentemente ha ottenuto l'immortalità: gli X-Men.

Nelle preview pubblicate da Marvel Comics, gli albi Eternals #10 e X-Men #9 sono accomunati dalla tagline "Judgement Day Is Coming", "Il Giorno del Giudizio è in arrivo". Mentre sappiamo già che Eternals #10 racconterà dello scontro tra Eterni e Avengers, X-Men #9, in uscita a Marzo 2022, non sembra coinvolgere altri super gruppi Marvel.



Poiché i due albi condividono però la stessa tagline, appare evidente che Marvel Comics stia gettando le basi per un crossover. Alla luce del potenziale sequel di Avengers vs X Men annunciato per il prossimo Free Comic Book Day di Maggio 2022, quella in arrivo potrebbe anche essere una battaglia su tre fronti.



È anche interessante notare come lo sceneggiatorie di Eternals, Kieron Gillen, sia al lavoro su Immortal X-Men, una nuova testata dedicata ai mutanti di casa Marvel. La presenza dello stesso autore al lavoro contemporaneamente su due testate dedicate a Eterni e X-Men potrebbe essere un ulteriore indizio per un crossover. Per vederci un po' più chiaro, dovremo quindi aspettare Marzo 2022, con l'uscita negli Stati Uniti di Eternals #10 e X-Men #9.