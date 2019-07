Eureka Seven, il character designer dedica una nuova illustrazione all'iconico franchise

La celebre opera dello studio BONES è considerato uno dei gioielli dell'animazione nipponica, grazie a una storia coinvolgente che ripercorre quel filone psicologico ereditato dal capolavoro di Hideaki Anno. Mentre siamo in attesa di poter ammirare il secondo film della trilogia di Eureka Seven, il character deisgner ci delizia con un dolce regalo.

Kenichi Yoshida, è questo il nome dell'addetto al design dei personaggi che affiancò Tomoki Kyoda alla regia e Dai Sato alla sceneggiatura. Una squadra che insieme riuscirono a rendere il progetto di animazione di 50 episodi un piccolo pilastro dell'animazione, dotato di una fortissima anima creativa e di uno spirito che ha reso il titolo uno degli anime più in voga nel Sol Levante. Successo che garantì all'anime una seconda stagione, intitolata Eureka Seven AO, e più recentemente una nuova trilogia di film, una sorta di Rebuild, intitolata Eureka Seven Hi Evolution.

Ed è proprio a proposito di questo ultimo progetto animato che gli appassionati italiani sono ancora in attesa di poter seguire le vicende di Renton ed Eureka nel secondo lungometraggio soprannominato "Anemone". Infatti, i diritti della trilogia sono passati in mano all'editore Dynit, che dopo aver pubblicato su VVVVID la prima pellicola non ha attualmente reso noto alcuna nuova informazione sull'atteso sequel.

In ogni caso, sul profilo twitter del designer Kenichi Yoshida spunta una nuova illustrazione, che ha scatenato i fan ancora in attesa delle novità sul terzo e ultimo film della saga Hi Evolution, atteso per quest'anno. L'immagine questione, e che potete ammirare in calce a questa notizia, rappresenta i due eroi mentre si tengono la mano, con lo sguardo e la mano volta verso il cielo.

Ovviamente, vi terremo aggiornati qualora Dynit riveli nuove informazioni sul franchise, nella speranza che esse non tardino ad arrivare magari in occasione del prossimo Lucca Comics. E voi, invece, cosa ne pensate del nuovo disegno? Fateci sapere la vostra opinione con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!