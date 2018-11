Eureka Seven: Hi-Evolution 2, ecco il promo dello special televisivo e nuove immagini

Il sito ufficiale del secondo capitolo della trilogia ha pubblicato un filmato promozionale dello special televisivo dedicato ad Anemone: Eureka Seven: Hi-Evolution, insieme ad alcune altre immagini preview del lungometraggio animato.

Dal sito ufficiale della pellicola Anemone: Eureka Seven: Hi-Evolution arriva un breve filmato promozionale riguardo allo special televisivo dedicato al lungometraggio anime in arrivo. Infatti, in Giappone, i fan assisteranno alla trasmissione televisiva del primo capitolo della trilogia cinematografica, che verrà però preceduta da uno speciale televisivo dedicato alla realizzazione del suo seguito.

Nel filmato (che potete visionare nella parte alta di questa pagina) possiamo vedere Ami Koshimizu (voce di Anemone) e Kaori Nazuka (voce di Eureka) mentre discutono del film e del lavoro che è stato necessario a realizzarlo. lo speciale, intitolato "Kōkai Chokuzen! 'Anemone/Eureka Seven: Hi - Evolution' Special Guide", verrà trasmesso domani 4 novembre 2018.

I membri dello staff hanno anche pubblicato alcune nuove immagini in anteprima del lungometraggio che uscirà nelle sale giapponesi il prossimo 10 novembre, che potete visionare nella galleria della notizia, raffiguranti alcuni dei personaggi chiave.

Il lungometraggio Anemone: Eureka Seven: Hi-Evolution racconterà la seconda parte della trilogia dedicata alla prima Summer Of Love, un evento mai mostrato nella serie originale del 2005. La pellicola, per la prima volta nella storia del franchise a Tokyo, seguirà la storia della giovane Anemone, che dopo aver perso il padre in una battaglia nella famosa città giapponese sette anni prima, è rimasta sola con il suo bambolotto di pezza Gulliver e con l'IA Dominikids come supporto emozionale. Ora è una parte fondamentale della strategia segreta dell'unità sperimentale "Acid" per combattere l'Eureka Seven, un nemico dell'umanità che ha ucciso due miliardi e seicento milioni di persone.

Che ne pensate? Siete in attesa dell'arrivo di questa seconda iterazione cinematografica di Eureka Seven? Vi è piaciuto il primo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti!