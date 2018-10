Eureka Seven: Hi-Evolution 2, un nuovo trailer mostra la theme song ufficiale

L'arrivo del nuovo trailer ci mostra altre immagini del secondo film sulla prima Summer of Love, con la pellicola Anemone: Eureka Seven: Hi-Evolution che ci fa ascoltare in anteprima anche la theme song di Ruann dal titolo There's No Ending.

Il lungometraggio Anemone: Eureka Seven: Hi-Evolution, che racconterà la seconda parte della trilogia dedicata alla prima Summer Of Love, un avvenimento citato ma mai mostrato nella serie originale del 2005, ha da poco visto pubblicato il suo secondo trailer, con tanto di theme song ufficiale cantata dall'artista Ruann (un adolescente in grande ascesa nel settore)e intitolata "There's No Ending".

La pellicola, per la prima volta nella storia del franchise a Tokyo, seguirà la storia della giovane Anemone, che dopo aver perso il padre in una battaglia nella famosa città giapponese sette anni prima, è rimasta sola con il suo bambolotto di pezza Gulliver e con l'IA Dominikids come supporto emozionale. Ora è una parte fondamentale della strategia segreta dell'unità sperimentale "Acid" per combattere l'Eureka Seven, un nemico dell'umanità che ha ucciso due miliardi e seicento milioni di persone.

Per Anemone: Eureka Seven: Hi-Evolution (che debutterà in Giappone il 10 novembre) tornerà lo staff tradizionale del franchise, con l'importante conferma della comparsa del mecha principale della serie, il Nirvash X, disegnato in questa sua nuova versione (la più grande del suo tipo nella storia dell'opera) da Shoji Kawamori (Macross, Last Hope). Date un'occhiata al trailer e fateci sapere cosa ne pensate!

Il primo film della trilogia ha debuttato nel 2017, ed è disponibile in Italia per lo streaming su VVVID. Il terzo e conclusivo capitolo invece è previsto per il 2019. La serie tv di Eureka Seven, ambientata dieci anni dopo la trilogia in questione, è stata pubblicata da Dynit in DVD e risale al 2005.