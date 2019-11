Eureka Seven: Hi - Evolution 2 è ufficialmente disponibile su VVVVID

Il secondo lungometraggio di Eureka Seven, uscito per la prima volta in Giappone nel novembre del 2018 e fino a poco fa inedito in Italia, è ufficialmente approdato in terra nostrana grazie agli sforzi del team di VVVVID.

il film fu accolto con giudizi generalmente postivi da critica e pubblico, ed è quindi un piacere vederlo arrivare, seppure con un po' di ritardo, anche nel nostro Paese. In calce potete dare un'occhiata al post Facebook che conferma l'arrivo della pellicola.

Nel caso in cui non la consoceste, di seguito vi proponiamo l'esaustiva sinossi ufficiale dell'opera: “I giorni in cui eravamo giovani. Il padre lasciò Anemone per prendere parte a una battaglia da cui non tornò. I rimpianti rimasero sepolti nelle profondità del piccolo petto di Anemone. Il giocattolo peluche, Gulliver, e il portiere AI Dominic erano al suo fianco.



Erano passati sette anni e Anemone scese sullo stesso campo di battaglia dove cadde suo padre, a Tokyo. Anemone era la chiave della strategia eseguita dall’unità sperimentale Acid, la quale combatteva contro il nemico del genere umano: la Settima Eureka - Eureka Seven. Gli umani, che venivano cacciati dall’Eureka Seven, non avevano altra scelta se non quella di riporre tutte le loro speranze in Anemone. E così, Anemone si tuffò nell’Eureka Seven.



Le era stata affidata la speranza del genere umano. Quindi Anemone inviò questo spirito all’Eureka Seven. Al suo interno Incontrò un giovane uomo chiamato Dominic e una ragazza coi capelli blu, Eureka. Cosa significava questo incontro? Per non parlare della comparsa e successiva scomparsa del ragazzo chiamato Renton…"

Cosa ne dite? Darete un'occhiata al film? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto invece, vi consigliamo di dare un ascolto a Ballet Mécanique, uno dei brani più famosi di Eureka Seven: Hi - Evolution 2.